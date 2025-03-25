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21:30, 25 марта 2025Бывший СССР

Зеленский прокомментировал слова Уиткоффа о новых регионах России

Зеленский выразил сожаление насчет заявления Уиткоффа о новых регионах РФ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Nicolas Maeterlinck / Keystone Press Agency / Global Look Press

Украинский лидер Владимир Зеленский оценил слова спецпосланника президента Соединенных Штатов Стивена Уиткоффа о новых регионах России. Политик выразил сожаление, что «некоторые голоса на высоком уровне распространяют российские нарративы», передает издание «Европейская правда».

Владимир Зеленский указал, что на текущий момент есть много информации, которую распространяют «те или иные люди». По его словам, она очень сильно совпадает с «месседжами Кремля». Украинский лидер выразил сожаление по поводу того, что «в США есть некоторые голоса на высоком уровне, которые распространяют российские нарративы».

Зеленский отметил, что Уиткофф много времени провел в диалоге с президентом РФ Владимиром Путиным. В связи с этим он понадеялся, что их отношения будут ухудшаться, как и отношения между Москвой и Вашингтоном.

Ранее Стивен Уиткофф в интервью журналисту Такеру Карлсону рассказал, что «центральным вопросом» украинского конфликта является статус вошедших в состав России новых регионов, а также их признание международным сообществом и Киевом. Американский представитель отметил, что подавляющее большинство жителей данных регионов выступило за присоединение к России.

До этого Владимир Зеленский заявил, что признание утраченных республикой территорий российскими является красной линией для Киева.

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