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20:14, 25 марта 2025Бывший СССР

Зеленского задел слишком долгий диалог Уиткоффа и Путина

Зеленский обвинил Уиткоффа в слишком долгом диалоге с Путиным
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела БСССР)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф слишком долго общался с президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявил Владимир Зеленский в ходе встречи с журналистами, трансляция доступна на YouTube.

«Я считаю, что Уиткофф провел очень много времени в диалоге с Путиным», — обвинил представителя Вашингтона украинский лидер.

Ранее Уиткофф назвал «центральный вопрос» конфликта на Украине. По его словам, им являются статус вошедших в состав России новых регионов и их признание международным сообществом и Киевом.

После этого в Киеве потребовали отстранить Уиткоффа от переговоров об урегулировании конфликта на Украине. Соответствующее заявление сделал глава комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики Александр Мережко.

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