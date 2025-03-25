Зеленского задел слишком долгий диалог Уиткоффа и Путина

Зеленский обвинил Уиткоффа в слишком долгом диалоге с Путиным

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф слишком долго общался с президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявил Владимир Зеленский в ходе встречи с журналистами, трансляция доступна на YouTube.

«Я считаю, что Уиткофф провел очень много времени в диалоге с Путиным», — обвинил представителя Вашингтона украинский лидер.

Ранее Уиткофф назвал «центральный вопрос» конфликта на Украине. По его словам, им являются статус вошедших в состав России новых регионов и их признание международным сообществом и Киевом.

После этого в Киеве потребовали отстранить Уиткоффа от переговоров об урегулировании конфликта на Украине. Соответствующее заявление сделал глава комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики Александр Мережко.