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15:38, 24 марта 2025Бывший СССР

На Украине потребовали отстранить Уиткоффа из-за фразы о признании территорий

Депутат Рады Мережко потребовал отстранить Уиткоффа из-за фразы о территориях
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)
Стив Уиткофф

Стив Уиткофф. Фото: Anna Moneymaker / CNP / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф должен быть отстранен от переговоров об урегулировании конфликта на Украине из-за фразы о возможном признании новых регионов России. Соответствующее требование предъявил глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики Александр Мережко, передает hromadske.

«Я не знаю, о чем идет речь — о невежестве, наивности или непрофессионализме. (...) И у меня вопрос: он посланник Трампа или, может, он посланник [президента России Владимира] Путина?» — высказался политик. Также он назвал заявления посланника Трампа о территориях «позорными».

Мережко потребовал исключить Уиткоффа из состава делегации США на переговорах и заявил о его несоответствии должности спецпредставителя американского президента. При этом депутат подчеркнул, что не может диктовать Белому дому требования к участникам мирных переговоров.

Ранее Уиткофф обозначил статус вошедших в состав России новых регионов как центральный вопрос конфликта на Украине. Он отметил, что Вашингтон ведет очень позитивное обсуждение данного вопроса с Москвой.

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