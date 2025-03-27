Зеленский заявил о сожалении из-за одной проблемы с США

Зеленский: Жаль, что не удалось дожать США в вопросе производства Patriot

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о сожалении из-за одной проблемы в отношениях с США — по его словам, ему жаль, что Киев так и не смог «дожать» Вашингтон в вопросе производства зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Об этом он сообщил на пресс-конференции.

«К сожалению, так и не дожали США, чтобы получить лицензии на производство Patriot. Почему? Потому что это очень долго», — сказал он.

Зеленский отметил, что Россия «каждый день» наносит ракетные удары по украинской территории, однако «живущим в другом мироощущении» людям трудно донести эту информацию.

Ранее Зеленский призвал президента США Дональда Трампа фиксировать нарушения условий перемирия со стороны России. Глава Украины предупредил, что в противном случае Трамп потеряет доверие украинцев.