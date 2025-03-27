Женщина получила записку от незнакомки и спасла ее от похитителя

В США похищенная женщина передала незнакомке записку с просьбой о помощи

В США похищенную женщину спасли благодаря записке, которую она передала незнакомке в туалете на заправке. Об этом пишет Daily Mail.

Инцидент произошел на заправке недалеко от города Сидар-Сити, штат Юта. Записка с просьбой о помощи, которую получила посетительница заправки, была написана на куске коробки из-под пиццы. На картоне были слова «помогите», имя женщины, марка и цвет машины, в которой ее увозят, а также место назначения — Солт-Лейк-Сити. По словам свидетельницы, женщина дрожала от страха, потому что похититель ждал ее за дверью.

Посетительница заправки сняла на видео, как женщина вместе с мужчиной садятся в машину марки Chevrolet Equinox. Как только они тронулись, она последовала за парой на своем автомобиле, чтобы рассмотреть регистрационные номера и позвонить в 911. Она оставалась на связи с диспетчером до тех пор, пока патрульные не остановили машину примерно в 13 километрах от заправки. Похитителем оказался 53-летний гражданин Мексики Эпигменио Бустилмос Маркес. Его арестовали.

Позднее выяснилось, что Маркес состоял в отношениях с жертвой более 25 лет, однако в последнее время начал вести себя агрессивно. В день происшествия он должен был подвезти партнершу до отеля в Лас-Вегасе, где она работала. Однако вместо этого он обвинил ее в неверности, ударил по лицу и отобрал телефон. Он заявил, что увезет ее в Денвер или Солт-Лейк-Сити. Во время ареста он предоставил правоохранителям фальшивые документы.

Ранее сообщалось, что в Италии женщина украла новорожденного ребенка из роддома и пыталась выдать его за своего. 53-летняя итальянка пошла на преступление, так как много лет не могла забеременеть.