RT: Жительница Суджи в Курской области помогла участникам операции «Поток»

Жительница Суджи Нина Ивановна помогла участникам операции «Поток» после того, как они вышли из трубы. Об этом россиянка поведала военкору RT Анне Долгаревой.

«Выхожу — стоят ребята. Черные, грязные, на рукавах красные повязки. Как мы их обнимали, целовали!» — вспоминает она. Женщина рассказала, что пустила военных, чтобы они могли отмыться.

Нина Ивановна добавила, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) «мгновенно сбежали» при появлении российских военнослужащих.

Ранее сообщалось, что бойцы отряда «Т» Добровольческого корпуса группировки войск «Север» преодолели часть пути по трубе во время операции «Поток» на электросамокатах.