Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:53, 27 марта 2025Россия

Жительница Суджи рассказала о помощи участникам операции «Поток»

RT: Жительница Суджи в Курской области помогла участникам операции «Поток»
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Ilya Moskovets / Globallookpress

Жительница Суджи Нина Ивановна помогла участникам операции «Поток» после того, как они вышли из трубы. Об этом россиянка поведала военкору RT Анне Долгаревой.

«Выхожу — стоят ребята. Черные, грязные, на рукавах красные повязки. Как мы их обнимали, целовали!» — вспоминает она. Женщина рассказала, что пустила военных, чтобы они могли отмыться.

Нина Ивановна добавила, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) «мгновенно сбежали» при появлении российских военнослужащих.

Ранее сообщалось, что бойцы отряда «Т» Добровольческого корпуса группировки войск «Север» преодолели часть пути по трубе во время операции «Поток» на электросамокатах.

    Обсудить
    Последние новости

    Путин высказался о планах Трампа по присоединению Гренландии

    В Госдуме прокомментировали включение 14-летней девочки в базу «Миротворец»

    Жительница Суджи рассказала о помощи участникам операции «Поток»

    Адвокаты Валиевой обвинили WADA в мошенничестве

    На Украине высказались о поставках оружия США на фоне переговоров о мире

    В генконсульстве подтвердили гибель шести россиян при крушении батискафа у берегов Египта

    В российском городе толпа мигрантов избила дочь бойца СВО

    Военблогер раскрыл детали наступления армии России в Курской области

    Военкоры сообщили об «очень неприятной» ситуации для ВСУ

    В США рассказали о провале плана Франции и Британии по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше