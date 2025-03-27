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19:37, 27 марта 2025Россия

Жительницам российского региона решили платить по 100 тысяч рублей за раннюю беременность

В Саратовской области ввели выплату в 100 тысяч рублей для беременных студенток
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: SeventyFour / Shutterstock / Fotodom  

Жительницам российского региона решили платить по 100 тысяч рублей за раннюю беременность. Соответствующую выплату ввели в Саратовской области, сообщается на сайте регионального парламента.

Как следует из проекта закона, право на единовременную выплату получат обучающиеся в регионе по очной форме обучения по основным образовательным программам россиянки. Исключение составят программы переподготовки и повышения квалификации рабочих и служащих.

За выплатой россиянки смогут обратиться уже на сроке беременности 12 недель. Деньги не выплатят в случае обращения за выплатой после родов или при совершении аборта.

Министр труда и социальной защиты российского региона Денис Давыдов пояснил, что выплата назначается именно исходя из факта беременности женщины. «Берется период от 12 недель и до родоразрешения. При этом даже в случае прекращения беременности выплата не возвращается», — заключил он.

Ранее в Орловской области выплату в размере 100 тысяч рублей ввели для беременных школьниц. Действие меры поддержи ограничили сроками с 2025 по 2027 год.

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