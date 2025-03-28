12-летний школьник поймал три крупные рыбы за один день и побил три рекорда

В США 12-летний Кентон Марби поймал три рыбы за день и установил три рекорда

В США мальчик из штата Техас поймал три рыбы за один день и установил три рекорда среди юниоров. Об этом сообщает Wired2Fish.

Рыбалка с отцом 11 марта сделала тройным рекордсменом 12-летнего Кентона Мабри из города Крофорд. Родитель школьника рассказал, что изначально они нацеливались на крупного большеротого окуня и отправились на лодке на водохранилище Tradinghouse Creek.

Вскоре мальчику на крючок попалась рыба. Это оказался большой окунь весом 3,5 килограмма. При этом предыдущий рекордный окунь, пойманный в водохранилище юным рыбаком, весил только 1,4 килограмма. Однако на этом Марби решили не останавливаться, так как знали, что в озере водятся черные и белые краппи. В итоге Кентон сумел добыть обе рыбы и каждая оказалась рекордной.

Его белый краппи весил около 600 граммов и побил предыдущее высшее достижение среди юниоров. Вес черного краппи оказался всего 400 граммов, однако ранее юниорских рекордов по этой рыбе на водохранилище не фиксировали.

Отец мальчика рассказал, что он очень увлечен рыбалкой, самостоятельно делает профессиональные снасти и мечтает начать выступать на взрослых рыболовных турнирах.

Ранее сообщалось, что в США рыбак из Миннесоты поймал американскую озерную палию длиной 109,8 сантиметра и установил новый рекорд штата. Мужчине понадобилось более 10 минут, чтобы справиться с крупным уловом.