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10:37, 20 марта 2025Из жизни

Рыбак поймал метровую озерную палию и установил новый рекорд

OL: В США рыбак поймал рыбу длиной 109,8 сантиметра и побил рекорд штата
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Ethan Waytashek / Outdoor Life

В США рыбак из Миннесоты поймал американскую озерную палию длиной 109,8 сантиметра и установил новый рекорд штата. Об этом сообщает Outdoor Life (OL).

Удача улыбнулась Исайе Бартлетту из города Дулут во время рыбалке на озере Верхнее. Он отправился удить рыбу на лодке профессионального гида Итана Уэйташека. Первое время Бартлетту не везло с серьезным уловом — ему удалось вытащить только несколько небольших рыб.

Однако вскоре Уэйташек увидел на эхолоте что-то крупное. Барлетт забросил удочку, и рыба клюнула. Она оказалась такой большой, что рыбаку понадобилось 10 минут, чтобы подвести ее к лодке, после чего Уэйташек вытащил ее сачком. Оказалось, что Барлетт поймал метровую американскую озерную палию — рыбу из семейства лососевых, которая водится только в Северной Америке.

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«Я положил рыбу на измерительную доску, и длина оказалась 109,8 сантиметра. Она точно превзошла текущий рекорд в категории "поймал-отпустил", потому что женщина, которая его установила, рыбачила со мной на озере Верхнее год назад», — объяснил гид и добавил, что палия Барлетта весила около 13 килограммов.

Обладательницей предыдущего рекорда была Келси Вандерхейден. Она выловила палию длиной 107,9 сантиметра. В данный момент Барлетт дожидается подтверждения своего рекорда. Он также сказал, что обязательно вернется порыбачить на озеро. Уэйташек отметил, что его клиенту будет трудно побить собственный рекорд.

Ранее 18-летний австралиец поймал огромную кобию в день рождения друга и побил 40-летний мировой рекорд. Рекордная рыба весила 79,6 килограмма.

Вот это да!
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