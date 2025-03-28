Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
13:45, 28 марта 2025Интернет и СМИ

38-летний ведущий рассказал о борьбе с раком

38-летний радиоведущий Крис Старк рассказал, что у него нашли рак
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)
Крис Старк

Крис Старк. Кадр: dailymail.co.uk

38-летний британский радиоведущий Крис Старк в эфире ток-шоу This Morning («Этим утром») рассказал о борьбе с раком яичка. Об этом сообщает издание Daily Mail.

«Я обращался к врачу по другому поводу, и мне безумно повезло, что он спросил, есть ли у меня еще какие-то поводы для беспокойства (...) После осмотра у меня болела одна сторона, меня отправили на УЗИ, и вот там-то они и нашли рак», — рассказал о диагнозе Старк.

По словам радиоведущего, он сам почувствовал, что с ним было что-то не так, но откладывал поход к врачу и из-за этого почувствовал себя глупо. Старк отметил, что ему повезло обнаружить болезнь вовремя. «Причина, по которой я хочу поделиться этим всем, заключается в том, что я чувствую себя идиотом из-за того, что не обратил внимание на это раньше (...). Я надеюсь, что какой-нибудь парень, читающий это, задумается проверить себя сегодня или обратиться к врачу», — отметил Старк.

Ранее американский телеведущий и спортивный комментатор Дик Витале, четырежды победивший рак, расплакался в прямом эфире из-за болезни. Телеведущий добавил, что в этом году больше не будет комментировать матчи. Он выразил надежду на то, что сможет вернуться к работе в 2026 году.

    Обсудить
    Последние новости

    «Фактически уничтожена». Минобороны сообщило об ударе Украины по газоизмерительной станции «Суджа» и очередной уловке Зеленского

    Кенгуренок появился на свет в парке Крыма и попал на видео

    Главный редактор российской газеты сбежал от полиции

    Трамп выразил уважение мусульманам

    Мощное землетрясение уничтожает небоскребы и мосты в Таиланде и Мьянме. Видео

    Меган Фокс родила четвертого ребенка

    Стало известно о продвижении российских войск в Сумской области

    В квартире российского батл-рэпера Obe1Kanobe обнаружили нарколабораторию

    Ожидание прорывных результатов от встречи с делегацией США назвали наивным

    Появились подробности смерти Героя России майора Тибилова в Курской области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше