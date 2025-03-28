38-летний ведущий рассказал о борьбе с раком

38-летний радиоведущий Крис Старк рассказал, что у него нашли рак

38-летний британский радиоведущий Крис Старк в эфире ток-шоу This Morning («Этим утром») рассказал о борьбе с раком яичка. Об этом сообщает издание Daily Mail.

«Я обращался к врачу по другому поводу, и мне безумно повезло, что он спросил, есть ли у меня еще какие-то поводы для беспокойства (...) После осмотра у меня болела одна сторона, меня отправили на УЗИ, и вот там-то они и нашли рак», — рассказал о диагнозе Старк.

По словам радиоведущего, он сам почувствовал, что с ним было что-то не так, но откладывал поход к врачу и из-за этого почувствовал себя глупо. Старк отметил, что ему повезло обнаружить болезнь вовремя. «Причина, по которой я хочу поделиться этим всем, заключается в том, что я чувствую себя идиотом из-за того, что не обратил внимание на это раньше (...). Я надеюсь, что какой-нибудь парень, читающий это, задумается проверить себя сегодня или обратиться к врачу», — отметил Старк.

Ранее американский телеведущий и спортивный комментатор Дик Витале, четырежды победивший рак, расплакался в прямом эфире из-за болезни. Телеведущий добавил, что в этом году больше не будет комментировать матчи. Он выразил надежду на то, что сможет вернуться к работе в 2026 году.