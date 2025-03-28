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22:30, 28 марта 2025Ценности

64-летняя «королева латиноамериканских танцев» похвасталась фигурой в купальнике

64-летняя английская танцовщица Ширли Баллас похвасталась фигурой в купальнике
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @shirleyballas

Английская танцовщица, судья и преподавательница танцев Ширли Баллас похвасталась фигурой в откровенном наряде. Видео появилось в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающем 361 тысячу подписчиков.

Знаменитость, которую прозвали «королевой латиноамериканских танцев», предстала перед камерой в желтом купальнике. Наряд оказался оформлен глубоким декольте, а также обнажал спину 64-летней артистки. Кроме того, она надела широкополую фетровую шляпу, серебристые босоножки на высокой платформе и каблуках, солнцезащитные очки Chanel и массивные золотистые серьги.

При этом в начале ролика звезда спустилась по лестнице со второго этажа в доме, а затем приняла во дворе ледяную ванну.

В августе 2024 года Ширли Баллас также показала фигуру в бикини.

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