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06:25, 28 марта 2025Наука и техника

Люди оказались готовы читать написанные ИИ книги

The Conversation: Люди согласились читать и платить за литературу, созданную ИИ
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Ученые частного Боудин-колледжа (США) заявили, что современное общество готово платить за контент, созданный искусственным интеллектом (ИИ). Об этом сообщает издание The Conversation.

Специалисты попытались узнать, готовы ли люди потреблять и согласны ли они платить за литературу, написанную ИИ. В рамках эксперимента они попросили чат-бота OpenAI ChatGPT 4 сгенерировать рассказ в стиле популярного писателя-фантаста Джейсона Брауна. Затем организаторы собрали 650 человек, предложив им ознакомиться с произведением — половина участников знала, что рассказ написан ИИ.

После прочтения первой половины истории энтузиастов попросили оценить литературную работу — например, считают ли они ее предсказуемой, эмоционально вовлекающей, вызывающей воспоминания. Также им задали вопрос, готовы ли они заплатить, чтобы прочитать вторую половину рассказа.

Выяснилось, что участники эксперимента, которые знали, что история написана ИИ, оценили ее менее высоко, чем остальные энтузиасты. Однако примерно одинаковая доля читателей из каждой группы заявила, что хотела бы продолжить прочтение и даже готова заплатить.

«Наши результаты бросают вызов прошлым исследованиям, показывающим, что люди предпочитают произведения, созданные человеком, а не созданные ИИ», — подчеркнули ученые. Также специалисты заметили, что сгенерированный ИИ контент может стать популярным, так как его производство обходится дешевле.

Ранее американские робототехнические компании предупредили власти США, что могут проиграть мировую гонку роботов. Они потребовали от правительства Соединенных штатов разработать национальную стратегию развития отрасли.

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