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20:33, 28 марта 2025Интернет и СМИ

Американская соцсеть заблокировала рассказывающую о России блогершу из США

Блогерша Саша Йост заявила, что Instagram заблокировал ее аккаунт
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: Telegram-канал Sasha Meets Russia

Популярная блогерша из США Саша Йост, известная как Sasha Meets Russia, сообщила, что соцсеть Instagram (запрещена в России; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) заблокировала ее аккаунт. Об этом она рассказала в своем Telegram-канале.

Йост заявила, что доступ к ее аккаунту в соцсети, на который были подписаны более 300 тысяч человек, был ограничен. «Почему? Потому что я (...) влюбляла мир в Россию. И я была в этом слишком успешна», — написала она.

Блогерша также добавила, что уже создала новый аккаунт в соцсети.

В июле стало известно, что видеохостинг YouTube удалил канал Йост. Как отметила блогерша, она не получала никаких уведомлений о том, что она нарушила какие-либо правила площадки.

Йост родилась в Гонконге и жила в США. Несколько лет назад она переехала в Россию. В своих роликах она рассказывает о жизни в российских регионах и общается с местными жителями.

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