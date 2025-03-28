Анастасия Решетова назвала неприемлемые виды пластических операций

Анастасия Решетова назвала удаление комков Биша и булхорн неприемлемыми для себя

«Первая вице-мисс Россия — 2014», модель и бывшая возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова назвала неприемлемые для себя виды пластических операций. Соответствующее видео появилось в ее Telegram-канале.

По словам 29-летней манекенщицы, она никогда бы не решилась на подтяжку нитями, перманентный макияж кожи BB Glow и удаление комков Биша. «У людей с удаленными комками Биша ближе к старости будет очень впалая нижняя часть лица. Тем более щеки — это прекрасно!» — заявила автор поста.

Кроме того, знаменитость внесла в список процедуру «булхорн» (коррекция верхней губы, в результате которой сокращается расстояние между ней и кончиком носа — прим. «Ленты.ру»). «Некоторые пишут в комментариях, что она у меня уже сделана, но это полная чушь! После нее остается шрам, насколько я знаю», — отметила модель.

В феврале видео Анастасии Решетовой в облегающих штанах оценили в сети фразой «Освенцим какой-то».