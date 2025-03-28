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14:53, 28 марта 2025Интернет и СМИ

Артемий Лебедев назвал позор и проклятье России

Лебедев назвал позором то, что Россия не может сделать узнаваемую марку авто
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Razmik Zackaryan / URA.RU / Globallookpress.com

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев назвал позором России то, что в стране не могут сделать узнаваемую марку автомобиля. В выпуске обзора новостей, доступном в соцсети «ВКонтакте», он заявил, что марки отечественных машин не имеют индивидуальности.

Лебедев признался, что неоднозначно относится к российским автомобилям Aurus. «Это очень круто, что наша страна может производить автомобили такого люксового уровня. Но считаю одновременно, что это и наш позор и наше вообще проклятье, что мы не в состоянии сделать машину со своим отдельным узнаваемым лицом», — посетовал дизайнер.

Он уточнил, что российский Aurus похож на машины марки Rolls-Royce. По мнению блогера, российские специалисты способны разработать новый качественный дизайн автомобиля.

Ранее Лебедев рассказал, какое гражданство считает одним из самых невыгодных. Таковым он назвал американское гражданство.

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