Артемий Лебедев назвал одно из самых невыгодных гражданств на свете

Блогер Артемий Лебедев назвал гражданство США одним из самых невыгодных

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев рассказал, гражданство какой страны он считает самым невыгодным. Об этом он порассуждал в выпуске обзора новостей, доступном в соцсети «ВКонтакте».

Лебедев комментировал новость в том, что США предлагает приобрести грин-карту и американское гражданство за пять миллионов долларов. «*** [зачем] оно надо — непонятно, это одно из самых невыгодных гражданств на свете. Но, может, кому надо», — отметил дизайнер.

Ранее Лебедев заступился за артистов, уехавших из России. По его словам, эмигранты могут вернуться в страну, так как это им гарантирует российская Конституция.

До этого блогер назвал главную внешнеполитическую ошибку России. Он счел, что Москва не смогла заинтересовать Украину. Дизайнер добавил, что сейчас необходимо исправить этот просчет.