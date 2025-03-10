Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
08:23, 10 марта 2025Интернет и СМИ

Артемий Лебедев назвал одно из самых невыгодных гражданств на свете

Блогер Артемий Лебедев назвал гражданство США одним из самых невыгодных
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Ilya Moskovets / Ura.ru / Globallookpress.com

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев рассказал, гражданство какой страны он считает самым невыгодным. Об этом он порассуждал в выпуске обзора новостей, доступном в соцсети «ВКонтакте».

Лебедев комментировал новость в том, что США предлагает приобрести грин-карту и американское гражданство за пять миллионов долларов. «*** [зачем] оно надо — непонятно, это одно из самых невыгодных гражданств на свете. Но, может, кому надо», — отметил дизайнер.

Ранее Лебедев заступился за артистов, уехавших из России. По его словам, эмигранты могут вернуться в страну, так как это им гарантирует российская Конституция.

До этого блогер назвал главную внешнеполитическую ошибку России. Он счел, что Москва не смогла заинтересовать Украину. Дизайнер добавил, что сейчас необходимо исправить этот просчет.

Вот это да!
    Обсудить
    Последние новости

    На Западе узнали о новом раунде переговоров между Россией и США

    Российский губернатор раскрыл подробности ночной атаки украинских БПЛА

    Раскрыты самые простые способы меньше платить за ЖКУ

    Европа резко закупилась импортным оружием

    Дроны ВСУ атаковали карету скорой помощи под Херсоном

    Вооруженный мужчина ворвался в кафе в российском регионе

    Стало известно о странной ситуации в переговорах США и Украины

    Участник СВО лишился миллионов из-за телефонных мошенников

    Россиянам назвали порядок действий при поступлении денег от незнакомцев

    Названные в честь Трампа кафе в Киеве переименуют

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше