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12:10, 28 марта 2025Интернет и СМИ

Артемий Лебедев назвал Такера Карлсона «нашим слонярой»

Блогер Лебедев согласился со словами журналиста Карлсона о мусоре в Нью-Йорке
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)
Такер Карлсон

Такер Карлсон. Фото: Elijah Nouvelage / Reuters

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев согласился со словами американского журналиста Такера Карлсона о том, что в Нью-Йорке много мусора и грязи. В выпуске обзора новостей, доступном в соцсети «ВКонтакте», он назвал журналиста «нашим слонярой».

Лебедев пошутил, что Карлсон работает на русскую пропаганду, критикуя американский город. «Такер Карлсон — вообще наш слоняра. Всегда говорит то, что думает. Говорит правду, говорит то, что видит. Нью-Йорк действительно превратился в сраную дыру по сравнению с красавицей Москвой», — заявил дизайнер.

При этом он сравнил американский город с птицей Феникс, способной возрождаться из пепла. Лебедев вспомнил, что так же грязно в Нью-Йорке было в 1980-е годы, однако к 2000-м город преобразился. «Сейчас Нью-Йорк опять находится на спаде. Ничего страшного, потом опять отрастет», — заключил он.

Карлсон раскритиковал Нью-Йорк в интервью с телеведущим Крисом Куомо, которое было опубликовано ранее в марте. Журналист заявил о сходстве Нью-Йорка с помойкой. Он признался, что испытывает стыд, посещая город.

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