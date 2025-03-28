Психолог высказалась о плюсах и минусах «бежевых мам»

Психолог Харитонцева: Бежевые мамы лишают ребенка возможности выбора

Спокойная обстановка дома, нейтральные цвета в интерьере, качественные игрушки натуральных оттенков — все это про тренд «бежевые мамы», рассказала преподаватель Московского института психологии (МИП), клинический, детский и подростковый психолог Елена Харитонцева. В беседе с «Лентой.ру» она назвала его плюсы и минусы.

«В соцсетях появилось целое направление современных мам, которые возвели в культ бежевый цвет. Все началось с западных звезд, которые активно продвигали тему минималистичного интерьера и одежды белого и бежевого цветов. Это стильно и красиво смотрится на фото. А что будет, если перенести это на нашу реальную жизнь?» — поделилась психолог.

По словам эксперта, нейтральные цвета позволяют убрать визуальный шум и тем самым снизить нагрузку на мозг. Для маленьких деток рекомендовано использовать спокойные цвета, чтобы не перевозбуждать и без того еще незрелую нервную систему ребенка, обозначила она. Однако чрезмерное увлечение нейтральностью чревато негативными последствиями, сообщила специалист.

Бежевых мам называют еще "sad beige mom" — грустными бежевыми мамами. Все дело в том, что поклонницы данного тренда начинают полностью исключать яркие предметы из жизни ребенка. Как тогда играть в пожарного, если у тебя нет красной машины? Что происходит с чувствами ребенка, которого вынуждают выкинуть в мусорку машинку яркого цвета, только что подаренную ему на день рождения? Елена Харитонцева психолог

Кроме того, бежевые мамы, по ее словам, гордятся тем, что не кричат и не срываются на детей. Так, негативные чувства и их интенсивные проявления находятся под запретом. При этом ребенку становится сложно научится выражать злость и разочарование, которые он периодически испытывает, а также принимать себя, когда он злится или когда ему обидно.

«Родительская задача — научить ребенка проявлять активность, поддержать его в этом, сделать так, чтобы в более взрослом возрасте ребенок смог полностью обойтись без родителя. Самостоятельность предполагает выбор. Выбор из только бежевого — это отсутствие выбора. Особенно для ребенка, предпочитающего контрастные и основные цвета. Основные цвета — это желтый, синий и красный. Поэтому и игрушки для детей делают яркими и привлекающими внимание», — обратила внимание эксперт.

Она также отметила, что детские психологи рекомендуют давать ребенку возможность выбора с раннего возраста, задавая вопросы: «Какая тебе погремушка нравится: желтая или красная?», «Что ты на завтрак хочешь: омлет или кашу?», «Какое платье сегодня наденешь в садик: голубое или фиолетовое?».

Нет хороших и плохих цветов. Мир очень разнообразен. Важно познакомить ребенка с этим миром, научить его взаимодействовать с разными сторонами жизни Елена Харитонцева психолог

Ранее детский психолог для родителей Александра Аныкина назвала способы побороть первые детские страхи. Она подчеркнула, что их появление неизбежно в процессе роста и развития ребенка.