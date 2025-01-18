Психолог назвала родителям способы побороть первые детские страхи

Психолог Аныкина посоветовала использовать «защитников» от детских страхов

Дети могут бояться некоторых игрушек, темноты, незнакомых людей, животных, врачей — появление этих страхов неизбежно в процессе роста и развития ребенка, сообщила детский психолог для родителей Александра Аныкина. В беседе с «Лентой.ру» она назвала способы побороть их.

Услышав от ребенка о монстре под кроватью, родители, как правило, начинают говорить, что там никого нет, однако рациональные убеждения на детей не действуют, обратила внимание специалист.

«Тут главное — не бояться самому родителю, понимать, что период страхов нормален и необходим. Что же может сделать родитель? Во-первых, поддержать ребенка в том, что он боится. "Бояться — нормально. Страх защищает нас, делает нас осторожными, он нужен для выживания. Да, малыш, я тоже иногда боюсь. Но я знаю, как помочь и себе, и тебе"», — посоветовала психолог.

Если ребенок боится похода к врачу, его нужно заранее подготовить к этому, сводить в поликлинику на экскурсию, рассказала эксперт.

«Нужно обсудить, как мы сюда пойдем, где оставим одежду, что будем делать дальше. Дома желательно проиграть эту ситуацию: вот зайчик с мамой едут к врачу, вот трактор-врач лечит зайчику зубы. Зайчику страшно, но мама рядом, доктор добрый, зайчик справляется. Пусть ребенок поиграет и в роли трусишки, и в роли врача, и в роли мамы. Это лучшая профилактика. После приема было бы здорово отметить — мороженое, пицца, что угодно. Но мы празднуем не то, как хорошо ребенок вел себя на приеме и не плакал, а то, каким смелым он был, хотя ему и было страшно», — поделилась Аныкина.

Если малыш боится темноты, психолог порекомендовала порисовать с ним этот страх, после чего порвать листок или сжечь его. Также хорошо, по словам эксперта, работают подаренные родителями «защитники» — это могут быть ловцы снов, ночники или что-то еще.

Стоит помнить, что на чрезмерную боязнь у ребенка обычно влияет эмоциональный фон в семье, нагрузка. Страхи — это нормально, но если страх начинает мешать ребенку жить, он плохо спит, боится куда-то ходить, не может нормально посещать сад или школу, то следует незамедлительно обращаться к специалисту Александра Аныкина психолог

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