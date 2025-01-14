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12:22, 14 января 2025Забота о себе

Психолог объяснила причины апатии после праздников и назвала способы избежать ее появления

Психолог Дарья Якуба: Составление планов на год может вызвать апатию
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Shin Shimami / Unsplash

Подведение итогов и составление планов на год могут вызвать у некоторых людей подавленность, депрессию и апатию, предупредила психолог медицинской компании «СберЗдоровье» Дарья Якуба. В разговоре с «Лентой.ру» она объяснила, почему так происходит, и назвала способы избежать уныния.

По словам психолога, чувство подавленности может возникнуть, если человек при оценке итогов года заостряет внимание только на том, что не получилось, и при этом относится к себе очень критично и строго. «Иногда в погоне за большими целями можно пропустить очень ценные события и моменты жизни, например, объятия ребенка, поддержку близких, приятные впечатления от посещения нового места. Это тоже важные итоги года, не стоит об этом забывать», — считает она.

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Апатия и уныние могут появиться и из-за того, что человек изначально ставит себе глобальные цели без учета своих физических и психических возможностей и осознания истинной мотивации, продолжила врач. Она посоветовала правильно оценивать цели будущего года, чтобы понять, насколько они действительно соответствуют потребностям человека, и не навязаны ли они со стороны.

По словам собеседницы «Ленты.ру», с биологической точки зрения апатия после праздников может быть связана со снижением уровня адреналина на фоне длительного отдыха и положительных эмоций. Это, в свою очередь, влияет на включенность, собранность и внимательность, которые особенно важны в решении задач, требующих концентрации.

Чтобы помочь себе в преодолении апатии и сниженного настроения следует спланировать свой образ жизни, который будет включать здоровое питание, правильный режим дня, регулярную физическую активностью, общение с близкими. Вместе с тем не стоит себя подгонять, критиковать, обвинять — нужно относиться бережно, внимательно и заботливо

Дарья Якубапсихолог

Для улучшения самочувствия в целом следует не забывать делать то, что приносит радость, добавила эксперт. Например, проводить время на природе, общаться с близкими людьми, слушать любимую музыку, играть с домашними животными, медитировать, делать массаж, заниматься йогой, посещать интересные места и так далее. Однако если человек замечает, что то, что его обычно радовало, перестало приносить положительные эмоции, и это продолжается больше двух недель, Якуба посоветовала обратиться за помощью к психологу или психотерапевту.

Ранее психолог Дарья Якуба объяснила причины появления хандры в холодное время года. Ее провоцируют смена температурного режима, атмосферного давления и уменьшение количества солнечного света, рассказала она.

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