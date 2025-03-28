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10:08, 28 марта 2025Россия

Более 20 дронов ВСУ атаковали предприятие в российском регионе

Богомаз: Более 20 дронов ВСУ атаковали сельхозпредприятие в Погарском районе
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Более 20 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали сельхозпредприятие в Погарском районе Брянской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Богомаз в Telegram.

По его данным, пострадавших нет, однако повреждены здание молочной фермы и пункт охраны. Кроме того, уничтожен специализированный автомобиль предприятия. «Более того, вопреки заявлениям киевского режима о якобы прекращении ударов по объектам российской энергетики в результате атаки была повреждена трансформаторная подстанция предприятия», — написал Богомаз.

Помимо этого, в результате атаки беспилотников на регион поврежден один легковой гражданский автомобиль. Населенный пункт, подвергшийся удару, губернатор не уточнил.

Ранее Минобороны отчиталось о перехвате и уничтожении над регионами России 78 беспилотников ВСУ в ночь на 28 марта. По данным ведомства, 32 дрона средства противовоздушной обороны поразили в Воронежской области, 19 — в Саратовской, 17 — в Курской, 6 — в Белгородской, 2 — в Липецкой, еще по 1 — в Ростовской и Тамбовской.

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