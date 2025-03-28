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07:29, 28 марта 2025Россия

Украина пыталась ударить по России с помощью восьми десятков беспилотников

Минобороны: Силы ПВО сбили 78 беспилотников ВСУ над семью регионами России
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В ночь на пятницу, 28 марта, Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по территории России почти восемь десятков беспилотников. Об этом сообщило Минобороны в Telegram-канале.

Там уточнили, что всего средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 78 беспилотных летательных аппаратов. Больше всего дронов — 32 БПЛА — сбили над Воронежской областью.

Еще 19 летательных аппаратов перехватили над Саратовской областью, 17 — над Курской, 6 — над Белгородской областью. Два беспилотника сбили над Липецкой областью, по одному — над территориями Ростовской и Тамбовской областей.

В ночь на 27 марта ВСУ пытались атаковать только Брянскую область — над регионом сбили один летательный аппарат. Никто не пострадал, разрушений не зафиксировали.

ЖЗЛ
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