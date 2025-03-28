Бывшего главу отдела собственной безопасности МВД российского региона осудили на 10 лет

Суд дал 10 лет экс-начальнику отдела СБ ГУ МВД по Челябинской области Шумкову

Челябинский областной суд приговорил к 10 годам лишения свободы бывшего начальника отдела собственной безопасности (СБ) регионального управления МВД Артема Шумкова за получение взяток. Об этом «Ленте.ру» сообщили в правоохранительных органах.

В качестве дополнительного наказания ему назначен штраф в размере трех миллионов рублей.

Шумкова задерживали сотрудники ФСБ и отдела собственной безопасности МВД, которые выявили коррупционное преступление. По данным следствия, полицейский получал незаконное вознаграждение за покровительство и содействие потенциальным кандидатам в продвижении по карьерной лестнице.

Шумкова обвиняли в четырех эпизодах получения взятки, уточняет Ura.ru. По результатам служебной проверки его уволили из органов по отрицательным основаниям. Вместе с ним осужден посредник.

21 марта сообщалось, что во Владимирской области ФСБ задержала начальника Госавтоинспекции (ГАИ) и начальника регистрационно-экзаменационного отдела Госавтоинспекции МО МВД России «Ковровский» по делу о превышении должностных полномочий.