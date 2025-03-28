Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:55, 28 марта 2025Россия

Бывший глава российского региона публично попросил прощения

Экс-глава Оренбуржья Паслер попросил прощения после представления от прокуратуры
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)
Денис Паслер

Денис Паслер. Фото: Andrey Titov / Business Online / Globallookpress.com

Экс-глава Оренбуржья Денис Паслер публично попросил прощения после представления от Генеральной прокуратуры из-за неполной готовности экстренных служб региона к чрезвычайной ситуации, возникшей во время паводка 2024 года. Об этом сообщает портал «Урал56» в Telegram.

Издание сообщает, что Паслер извинился перед жителями и чиновниками региона за то что мог кого-то обидеть или не доделать рабочие дела.

Согласно сообщению Генпрокуратуры, представление Паслеру было вынесено в феврале 2025 года. «Вскрыты факты ненадлежащей реализации местным департаментом пожарной безопасности и гражданской защиты организационных и координирующих функций», — говорится в публикации пресс-службы надзорного органа.

Президент России Владимир Путин предложил Паслеру перейти с должности главы Оренбургской области на пост врио главы Свердловской области 26 марта. Паслер является выпускником «школы губернаторов». Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую в народе называют «школой губернаторов», была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления.

    Обсудить
    Последние новости

    Россиян начали экстренно эвакуировать из отелей Бангкока из-за мощного землетрясения

    Десять дней ВСУ пытаются прорваться вглубь Белгородской области: хронология боев

    Дзюба восхитился Карпиным

    Россиян предупредили о новой волне популярной схемы мошенников в Telegram

    Российского пенсионера поймали с 15 плитками гашиша и свертками с кокаином и марихуаной

    Россиянин решил расправиться с экс-тещей и попытался выманить ее из дома отключением света

    Бывший глава российского региона публично попросил прощения

    Россияне описали землетрясение в Бангкоке фразой «было дико страшно»

    Многоэтажка в Таиланде рухнула во время землетрясения и попала на видео

    Сотрудники похоронного бюро подрались из-за клиента и попали на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше