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12:36, 28 марта 2025Забота о себеЭксклюзив

Врач объяснил преимущества уже применяемого в России нового метода лечения рака простаты

Врач Салим: Новый метод терапии рака простаты уменьшает риск побочных эффектов
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Image Point Fr / Shutterstock / Fotodom  

Короткий курс лучевой терапии при ранней стадии рака простаты, уже несколько лет применяющийся в России, существенно уменьшает риск побочных эффектов, рассказал директор института онкологии Европейского медицинского центра (ЕМС) Нидаль Салим. Преимущества нового метода лечения он объяснил «Ленте.ру».

Главным плюсом короткого курса лучевой терапии при лечении рака предстательной железы Салим назвал то, что он позволяет значительно сократить время терапии и финансовую нагрузку на пациента: вместо семи-восьми недель лечение может занять месяц, а в случае применения такого подхода как ультрагипофракционирование, весь курс займет всего неделю, уточнил врач.

Кроме того, новый метод отличается высокой эффективностью и минимизирует побочные эффекты при правильном выполнении процедур. Это доказанный научный подход, который одобрен и используется в международной практике. Публикация материала с описанием этого метода в ведущем медицинском журнале The Lancet — тому доказательство

Нидаль Салимврач-онколог

По словам онколога, эта форма терапии подходит мужчинам с ранней стадией рака предстательной железы без отдаленных метастазов. Иногда допустимо наличие метастазов в лимфоузлах, но не в других органах. Наиболее эффективно лечение при локализованных формах заболевания и у пациентов с низким или промежуточным риском.

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Также Салим отметил, что метод гипофракционированной радиотерапии уже применяется и в России. В частности, его проводят инновационные и технологически оснащенные центры международного уровня. «Чтобы короткий курс терапии прошел успешно, врач должен обладать компетенцией для проведения такой процедуры и иметь для работы высокоточное оборудование», — подчеркнул он. При этом, по словам врача, короткий курс лучевой терапии пока не входит в стандарт ОМС, а значит, доступен не повсеместно.

Ранее в марте ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе представили убедительные доказательства того, что укороченный курс лучевой терапии при ранней стадии рака простаты не уступает классическому по эффективности и не повышает риск побочных эффектов. Речь идет о так называемой изодозной умеренно гипофракционированной радиотерапии.

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