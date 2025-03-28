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08:47, 28 марта 2025Мир

В США судья принял решение по скандалу вокруг слитой переписки чиновников

Politico: Судья приказал администрации Трампа сохранить беседы в Signal
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Окружной судья Джеймс Боасберг приказал администрации президента США Дональда Трампа сохранить беседы сотрудников Белого дома в мессенджере Signal. Об этом пишет журнал Politico.

«Окружной судья США Джеймс Боасберг вынес постановление в четверг по запросу группы по обеспечению прозрачности, которая подала иск, утверждая, что функция автоматического удаления приложения подвергает сообщения риску уничтожения в нарушение Закона о федеральных записях», — отмечает издание.

При этом уточняется, что в координировавшем удары по хуситам чате советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц изменил срок автоматического удаления сообщений, что также послужит предметом расследования.

Ранее журнал Politico сообщал, что высокопоставленные чиновники администрации США рассматривают возможность отставки Уолтца после утечки сообщений из группового чата членов американской администрации, где обсуждались удары по хуситам. В частности, их раздражает тот факт, что советник не признал ошибку в произошедшем.

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