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03:24, 28 марта 2025Силовые структуры

Чиновники стали фигурантами дела о гибели девочки-инвалида на Камчатке

На Камчатке СК возбудил дело после гибели девочки-инвалида в опекунской семье
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress

Следователи СК России по Камчатскому краю возбудили уголовное дело по факту халатности должностных лиц, повлекшей смерть от голода пятилетней девочки-инвалида в опекунской семье. Об этом пишет пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

Старший помощник руководителя СУ СК России по Камчатскому краю майора юстиции Наталья Харитонова сообщила, что ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей неустановленными должностными лицами органов опеки и попечительства управления образования администрации Петропавловска-Камчатского и отсутствие с их стороны контроля за соблюдением опекуном условий воспитания, лечения, содержания ребенка привело к его гибели.

Следователи установили, что представители органа должны были регулярно посещать приемную семью, однако фактически ее не посещали и составляли ложные акты проверки.

Ранее суд заключил под стражу на два месяца 44-летнюю жительницу Петропавловска-Камчатского, которая, будучи опекуном пятилетней девочки-инвалида, заморила ее голодом. Против женщины возбуждено уголовное дело по пунктам «в» и «д» части 2 статьи 105 («Убийство малолетнего, совершенного с особой жестокостью») УК РФ.

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