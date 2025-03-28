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09:08, 28 марта 2025Из жизни

Число Антихриста принесло мужчине 200 миллионов рублей

В США мужчина вписал в лотерейный билет три шестерки и выиграл миллионы долларов
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Guadalupe Pardo / Reuters

Житель американского штата Мичиган выиграл в лотерею 2,39 миллиона долларов (около 200 миллионов рублей) благодаря числу 666, в котором, согласно Библии, зашифровано имя Антихриста. Об этом сообщает CBS News.

Мужчина, который пожелал сохранить анонимность, играл в ежедневную лотерею Daily 3. Два дня подряд он вписывал в лотерейный билет три шестерки, и на второй день числа совпали. Выигрыш составил 500 долларов.

Сто долларов из 500 мужчина решил потратить на участие в другой лотерее. «Когда продавец протянул мне билеты, я сразу пробежал их глазами и посмотрел, нет ли выигрыша, — рассказывает он. — И в шоке вижу, что сорвал джекпот — 2,39 миллиона долларов».

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