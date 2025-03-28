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20:45, 28 марта 2025Россия

Число пострадавших при въезде скорой помощи в остановку в Москве выросло

Число пострадавших при въезде скорой в остановку в Москве выросло до четырех
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал SHOT

Число пострадавших при въезде скорой помощи в остановку в Москве выросло до четырех. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Предварительно, четыре человека пострадали», — сказал собеседник агентства. Какие-либо другие подробности он не привел.

О происшествии на Кировоградской улице в столице стало известно ранее 28 марта. В результате ДТП пострадали три человека. На месте уже работают экстренные службы.

Затем появилось видео с места аварии. На кадрах виден автомобиль с проблесковыми маячками, врезавшийся в остановку. У скорой заметны повреждения передней части машины. Рядом с местом ДТП находятся несколько человек.

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