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15:00, 28 марта 2025Мир

Число жертв землетрясения в Мьянме выросло

NYT: Число жертв землетрясения в Мьянме выросло до 20 человек
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Xin Huashefa / XinHua / Globallookpress.com

Число жертв землетрясения у города Мандалай в Мьянме выросло до 20 человек. Об этом пишет американская газета The New York Times (NYT).

«По словам властей, жертвами землетрясения в Мьянме стали 20 человек, а в Таиланде — трое», — отмечается в материале издания.

Дополнительно уточняется, что в результате происшествия также пострадало порядка 300 человек. Также врач одной из больниц города Mandalay General Hospital рассказал изданию, что необходимые перевязочные материалы закончились в кратчайшие сроки и сейчас наблюдается их дефицит.

Ранее сообщалось, что один человек стал жертвой обрушения здания в Бангкоке, вызванного землетрясением. Несмотря на то, что происшествие случилось в Мьянме, его последствия затронули также и Таиланд. Сообщалось, что толчки были замечены и в Бангладеш, однако они не привели к серьезным последствиям.

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