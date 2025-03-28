NYT: Число жертв землетрясения в Мьянме выросло до 20 человек

Число жертв землетрясения у города Мандалай в Мьянме выросло до 20 человек. Об этом пишет американская газета The New York Times (NYT).

«По словам властей, жертвами землетрясения в Мьянме стали 20 человек, а в Таиланде — трое», — отмечается в материале издания.

Дополнительно уточняется, что в результате происшествия также пострадало порядка 300 человек. Также врач одной из больниц города Mandalay General Hospital рассказал изданию, что необходимые перевязочные материалы закончились в кратчайшие сроки и сейчас наблюдается их дефицит.

Ранее сообщалось, что один человек стал жертвой обрушения здания в Бангкоке, вызванного землетрясением. Несмотря на то, что происшествие случилось в Мьянме, его последствия затронули также и Таиланд. Сообщалось, что толчки были замечены и в Бангладеш, однако они не привели к серьезным последствиям.