Стало известно о жертвах землетрясения в Таиланде

Siam News: Один человек стал жертвой обрушения здания в Бангкоке

Один человек стал жертвой обрушения здания в Бангкоке, вызванного землетрясением, затронувшим Таиланд и Мьянму. Об этом пишет газета Siam News.

Дополнительно уточняется, что 67 человек до сих пор находятся под завалами в результате падения здания.

«Шестьдесят семь человек числятся пропавшими без вести после обрушения строящегося здания службы государственного аудита в бангкокском районе Бангсы. Только семерым удалось спастись», — отмечается в материале издания.

Ранее в Мьянме подряд зафиксировали два мощных землетрясения. Подземные толчки ощущались с интервалом в 12 минут. Магнитуда первого землетрясения составила 7,9, а эпицентр проходил в 31 километре к северо-западу от города Мандалай, второго по величине в стране. Повторное же по силе, согласно данным сейсмологов, достигло значений 6,4, его эпицентр находился в 19 километрах к югу от города Сикайн.