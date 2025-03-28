Данные о зарегистрированной на российском хостинге почте главы Пентагона опровергли

У министра обороны США Хегсета не оказалось почты на хостинге Mail.ru

В соцсетях после публикации газеты Der Spiegel распространилось сообщение о том, что у министра обороны США Пита Хегсета есть почта на российском хостинге Mail.ru, а также российский номер телефона.

Эти данные подхватили финский антироссийский пропагандист Пекка Каллионеми и украинские Telegram-каналы. В сообщении утверждается, что у главы Пентагона якобы был аккаунт в российской почте phegseth@mail.ru. Примечательно, что эта информация появилась после того, как стало известно об утечке личных данных чиновников президента США Дональда Трампа, пользующихся приложением Signal.

Однако указанные данные не соответствуют действительности, сообщил эксперт международной организации по противодействию дезинформации Global Fact-Cheking Network Тимофей Ви в соцсети X. Он пояснил, что ранее такой «аккаунт никогда не существовал». «До сих пор. Я только что зарегистрировал его», — написал Ви. Кроме того, на скриншоте, сделанном специалистом при регистрации почты, виден его российский телефонный номер. Но пользователи проигнорировали это и сделали вывод, что номер также принадлежит Хегсету.

У Ви получилось зарегистрировать такой почтовый ящик, так как ранее подобного не существовало. Согласно правилам Mail.ru, хостинг запрещает создавать аккаунты с идентичным адресом. «В рамках сервиса не предусмотрена возможность повторной регистрации электронного почтового ящика с аналогичным уникальным именем», — указано в правилах.

Информация о том, что у Пита Хегсета есть почта на российском хостинге и российский номер телефона, не получила распространения в российских СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».