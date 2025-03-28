Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
11:39, 28 марта 2025Интернет и СМИ

Данные о зарегистрированной на российском хостинге почте главы Пентагона опровергли

У министра обороны США Хегсета не оказалось почты на хостинге Mail.ru
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)
Пит Хегсет

Пит Хегсет. Фото: Basilio Sepe / Pool / Reuters

В соцсетях после публикации газеты Der Spiegel распространилось сообщение о том, что у министра обороны США Пита Хегсета есть почта на российском хостинге Mail.ru, а также российский номер телефона.

Эти данные подхватили финский антироссийский пропагандист Пекка Каллионеми и украинские Telegram-каналы. В сообщении утверждается, что у главы Пентагона якобы был аккаунт в российской почте phegseth@mail.ru. Примечательно, что эта информация появилась после того, как стало известно об утечке личных данных чиновников президента США Дональда Трампа, пользующихся приложением Signal.

Однако указанные данные не соответствуют действительности, сообщил эксперт международной организации по противодействию дезинформации Global Fact-Cheking Network Тимофей Ви в соцсети X. Он пояснил, что ранее такой «аккаунт никогда не существовал». «До сих пор. Я только что зарегистрировал его», — написал Ви. Кроме того, на скриншоте, сделанном специалистом при регистрации почты, виден его российский телефонный номер. Но пользователи проигнорировали это и сделали вывод, что номер также принадлежит Хегсету.

У Ви получилось зарегистрировать такой почтовый ящик, так как ранее подобного не существовало. Согласно правилам Mail.ru, хостинг запрещает создавать аккаунты с идентичным адресом. «В рамках сервиса не предусмотрена возможность повторной регистрации электронного почтового ящика с аналогичным уникальным именем», — указано в правилах.

Информация о том, что у Пита Хегсета есть почта на российском хостинге и российский номер телефона, не получила распространения в российских СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

    Обсудить
    Последние новости

    В Белом доме ответили на предложение Путина ввести внешнее управление на Украине. Как на это смотрят США?

    Овечкин рассказал о необходимости «будить себя как по будильнику»

    Украина получила проект соглашения о полезных ископаемых от США

    LG провела пробный перезапуск завода в России

    В России заявили об обреченном гарнизоне ВСУ на территории Курской области

    Два бойца ВСУ получили сроки за вторжение в Курскую область и запугивание гражданских

    Очевидцы сообщили о задымлении в московском метро

    Москвичка нашла гвоздь в йогурте из «ВкусВилла»

    Росгвардия объявила о смерти Героя России в бою под Курском

    Раскрыто негативное для Зеленского последствие его визита к Макрону

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше