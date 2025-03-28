Дату суда по делу Гуцул изменили во второй раз

Заседание суда по делу главы Гагаузии Евгении Гуцул снова изменили

Заседание суда по делу башкана (главы) Гагаузии Евгении Гуцул, запланированное на сегодня, снова перенесли. Об этом сообщается в Telegram-канале «Первый в Молдове».

«Заседание перенесено, потому что они боятся гнева народа!» — говорится в сообщении.

На 28 марта было запланировано два судебных заседания, на которых должны были рассмотреть несколько мандатов об аресте башкана Гагаузии. Как сообщают активисты оппозиционного в Молдавии блока «Победа», утреннее заседание продолжается до сих пор.

Второе заседание должно была состояться 28 марта в 14:00, однако, судебный процесс вновь был перенесен.

Первоначально суд был назначен на четверг, 27 марта.