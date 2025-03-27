Стала известна дата суда по аресту главы Гагаузии

Суд по аресту главы Гагаузии Гуцул начнется 27 марта в 16:00

Заседание суда по аресту башкана (главы) Гагаузии Евгении Гуцул по обвинению в незаконном финансировании предвыборной кампании в 2023 году начнется 27 марта в 16:00 по московскому времени. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в молдавском оппозиционном блоке «Победа».

«Суд по вопросу помещения Евгении Гуцул под арест назначен на сегодня 15:00 (16:00 мск)», — заявил собеседник агентства.

Ранее правоохранительные органы Молдавии прибыли в Исполнительный комитет Гагаузии для изъятия документов. Как заявил вице-председатель исполкома Виктор Петров, у представителей органов не было никакого постановления об изъятии.