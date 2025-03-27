Правоохранители Молдавии прибыли для изъятия документов в Исполком Гагаузии

ТАСС: Молдавские правоохранители прибыли в Исполком Гагаузии за документами

Правоохранительные органы Молдавии прибыли в Исполнительный комитет Гагаузии для изъятия документов. Об этом сообщает вице-председатель учреждения Виктор Петров в Telegram-канале.

«Несанкционированное изъятие документов в Исполкоме Гагаузии. При отсутствии какого-либо юридического документа, без всякой правовой мотивации сегодня в кабинет Исполкома прибыли представители органа уголовного преследования с намерением изъять рабочую документацию», — написал Петров.

Он добавил, что у представителей органов не было никакого постановления об изъятии, а сами действия являются злоупотреблениями полномочий органов следствия и правопорядка.

Ранее парламент Гагаузии обратился к властям Молдавии после задержания главы региона Евгении Гуцул. Он потребовал немедленного освобождения политика и прекращения политических репрессий в отношении представителей Гагаузии.