Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:55, 27 марта 2025Бывший СССР

Правоохранители Молдавии прибыли для изъятия документов в Исполком Гагаузии

ТАСС: Молдавские правоохранители прибыли в Исполком Гагаузии за документами
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Правоохранительные органы Молдавии прибыли в Исполнительный комитет Гагаузии для изъятия документов. Об этом сообщает вице-председатель учреждения Виктор Петров в Telegram-канале.

«Несанкционированное изъятие документов в Исполкоме Гагаузии. При отсутствии какого-либо юридического документа, без всякой правовой мотивации сегодня в кабинет Исполкома прибыли представители органа уголовного преследования с намерением изъять рабочую документацию», — написал Петров.

Он добавил, что у представителей органов не было никакого постановления об изъятии, а сами действия являются злоупотреблениями полномочий органов следствия и правопорядка.

Ранее парламент Гагаузии обратился к властям Молдавии после задержания главы региона Евгении Гуцул. Он потребовал немедленного освобождения политика и прекращения политических репрессий в отношении представителей Гагаузии.

    Обсудить
    Последние новости

    Число утонувших на батискафе в Египте россиян возросло

    Путин прилетел в Заполярье

    Педро Паскаль отреагировал на слухи о романе с Дженнифер Энистон

    Небензя обвинил Запад в политике диктата

    Самый большой молочный холдинг в России подвел итоги 2024 года

    Бывший солдат ВСУ рассказал о применении украинскими войсками запрещенного оружия

    Американские вузы захотели запретить прием связанных с ХАМАС студентов

    Карпин раскрыл подробности матча России с Ираном

    Лукашенко оценил возможность включения печатного станка

    В Сумах произошел взрыв

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше