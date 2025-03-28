Девушка с двумя влагалищами рассказала о неожиданных последствиях такого отклонения

Жительница Великобритании Энни Шарлотт рассказала о проблемах, с которыми ей приходится сталкиваться из-за врожденного удвоения матки. Об этом пишет издание Metro.

Шарлотт узнала об этом отклонении около десяти лет назад, когда ей было 16 лет. Она страдала от обильных менструаций, поэтому решила установить внутриматочную спираль. Медсестра, к которой обратилась девушка, направила ее к гинекологу.

После томографии и ультразвукового исследования Шарлотт сообщили диагноз. Оказалось, что внутри ее влагалище раздваивается и сообщается с двумя обособленными матками. Подобный порок развития встречается примерно у трех человек из тысячи.

Проблемы с менструациями, которые Шарлотт испытывала в 16 лет, были связаны именно с этим. Позднее девушка обнаружила, что у нее два разных менструальных цикла, поэтому менструации случаются не один, а два раза в месяц. Хуже всего, когда циклы совпадают: Шарлотт утверждает, что один из таких случаев закончился обмороком из-за кровопотери.

Партнеры Шарлотт редко замечают второе влагалище сами. По ее словам, она говорит им о нем сама. «На самом деле, они всегда просят им показать, — утверждает она. — Пока ни разу не видела негативной реакции, и это утешает».

Ранее сообщалось, что жительница Великобритании вынашивала детей в разных матках из-за редкой анатомической особенности. По словам 28-летней Шеннон Вебстер, во время второй беременности она узнала, что имеет две матки, две шейки матки и два влагалища.