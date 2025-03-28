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14:13, 28 марта 2025Моя страна

«Дикого козлика» спасли от стаи собак в Приамурье

Самца косули спасли от стаи собак в селе Новокиевский Увал
Алина Черненко

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Самца косули спасли от собак в селе Новокиевский Увал в Амурской области. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

Уточняется, что информация о «диком козлике», которого гоняла по улицам стая собак, поступила от местного таксиста. Инспектор амурского охотнадзора, сотрудник Дирекции ООПТ Приамурья и представитель местного охотхозяйства сразу же выехали на место и обнаружили измотанное затяжной погоней животное, которое прижалось к забору у здания автовокзала.

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Специалисты отогнали собак, поймали испуганную косулю, завернули ее в куртку и поместили в машину. Помощь ветеринара ей не потребовалась. После осмотра млекопитающее выпустили в лес, где оно быстро пришло в себя.

Это не первый случай появления диких животных в населенных пунктах российского региона за последнюю неделю. 26 марта спасатели поймали раненую косулю, бегавшую по центру города Свободный. Животное передали охотоведам, которые отвезли его в безопасное место и выпустили на волю.

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