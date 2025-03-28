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17:21, 28 марта 2025Силовые структуры

Директора российского драмтеатра и его зама осудят за аферу на 30 миллинов рублей

В Тюмени осудят директора драмтеатра и его зама за аферу на 30 млн рублей
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Тюмени осудят директора драмтеатра и его зама за аферу на 30 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета России по региону.

Они обвиняются по статье 159 («Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере») УК РФ.

По данным следствия, в период с декабря 2021 года по май 2024-го директор Тюменского драматического театра Сергей Осинцев и его заместитель Александр Чурсин, действуя из корыстных побуждений группой лиц по предварительному сговору и используя служебное положение, за счет средств организации осуществляли прокат спектаклей без привлечения организаций и получали всю прибыль от этого. Они ввели в заблуждение руководство Тюменского концертно-театрального объединения о необходимости заключения договоров на совместный прокат спектаклей и проведение иных мероприятий с двумя аффилированными компаниями.

Фигуранты инициировали заключение договоров с подконтрольными фирмами. В результате их действий было похищено более 30 миллионов рублей. Деньгами они распорядились по своему усмотрению.

Следствие собрало неопровержимые доказательства их причастности к преступлению. Было проведено более 25 допросов, назначены экспертизы и проведены обыски. На имущество обвиняемых наложен арест.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что директора российского драмтеатра арестовали по обвинению в аферах на 14 миллионов рублей.

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