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17:40, 28 марта 2025Бывший СССР

Два американских БТР свалились в воронку от авиабомбы в зоне СВО

В воронку от авиабомбы в зоне СВО свалились два американских БТР M113
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: АрміяІнформ / Wikimedia

В воронку от авиабомбы в зоне проведения специальной военной операции (СВО) свалились два американских БТР M113. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал «Воевода Вещает».

«Два М113 противника отдыхают в воронке. Учитывая плотность работы FPV, доставать их оттуда уже никто не будет», — говорится в публикации.

Длина каждого бронетранспортера составляет 4,86 метра, ширина — 2,69 метра, высота — 2,5 метра.

Кратер, куда упали машины, образовался в результате удара фугасного самолетного боеприпаса. Вероятно, это след от трехтонной авиабомбы.

Ранее в Литве нашли американский бронетранспортер M88 Hercules, который утонул в болоте в ходе учений.

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