Два американских БТР свалились в воронку от авиабомбы в зоне СВО

В воронку от авиабомбы в зоне проведения специальной военной операции (СВО) свалились два американских БТР M113. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал «Воевода Вещает».
«Два М113 противника отдыхают в воронке. Учитывая плотность работы FPV, доставать их оттуда уже никто не будет», — говорится в публикации.
Длина каждого бронетранспортера составляет 4,86 метра, ширина — 2,69 метра, высота — 2,5 метра.
Кратер, куда упали машины, образовался в результате удара фугасного самолетного боеприпаса. Вероятно, это след от трехтонной авиабомбы.
Ранее в Литве нашли американский бронетранспортер M88 Hercules, который утонул в болоте в ходе учений.