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09:05, 28 марта 2025Путешествия

Двигатель самолета с десятками пассажиров на борту отказал сразу после взлета

Двигатель самолета United Airlines отказал сразу после взлета в Лондоне
Мария Борисова
Мария Борисова

У самолета United Airlines с десятками пассажиров на борту сразу после взлета отказал двигатель. Об этом сообщает портал Daily Mail.

26 марта Boeing 767 выполнял рейс из аэропорта Хитроу в Лондоне, Великобритания, в Нью-Йорк, США. Через десять минут после отправления борт передал аварийный код из-за технической неполадки двигателя, пилоты решили вернуться в авиагавань.

Лайнер с одним работающим двигателем благополучно приземлился в Хитроу примерно через 40 минут. Никто из 70 пассажиров и 11 членов экипажа не пострадал. Путешественников доставили в Нью-Йорк ближайшими рейсами.

В тот же день у самолета AirAsia загорелся двигатель на рейсе из Малайзии в Китай. После посадки пассажиров эвакуировали.

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