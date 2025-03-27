У самолета с 171 пассажиром во время полета загорелся двигатель

CNBC: У самолета AirAsia вскоре после взлета в Малайзии загорелся двигатель

У самолета авиакомпании AirAsia во время полета загорелся двигатель. Об этом сообщает телеканал CNBC.

Уточняется, что в среду, 26 марта, направлявшемуся в китайский Шэньчжэнь Airbus A320 вскоре после взлета пришлось вернуться в аэропорт Куала-Лумпура, Малайзия. В заявлении пожарной службы штата Селангор говорится, что возгорание произошло в правом двигателе.

По данным издания, лайнер благополучно приземлился в Куала-Лумпуре. Никто из 171 пассажира рейса и членов экипажа не пострадал. Сотрудники пожарной охраны помогли им эвакуироваться.

Ранее пассажирский самолет другой иностранной авиакомпании, United Airlines, экстренно сел в США из-за отказа двигателя. Пассажиры добрались до пункта назначения с шестичасовой задержкой на другом лайнере.

