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11:45, 26 марта 2025Путешествия

Пассажирский самолет экстренно приземлился из-за отказа двигателя

Самолет United Airlines экстренно сел в Айдахо из-за отказа двигателя
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Bayne Stanley / Globallookpress.com

Пассажирский самолет авиакомпании United Airlines экстренно сел в Бойсе, Айдахо, из-за отказа двигателя. Об этом сообщает MSN.

Уточняется, что лайнер вылетел из Сан-Франциско в Бозмен, Монтана, 24 марта. Во время полета пилоты заметили, что один из двигателей отказал, и были вынуждены уйти на посадку. Ситуация осложнилась тем, что на взлетно-посадочной полосе в Бойсе находилось другое воздушное судно, которое из-за проблем при приземлении заблокировало ее.

Пассажиры добрались до пункта назначения с шестичасовой задержкой на другом самолете.

Ранее пассажирский лайнер совершил экстренную посадку в столичном аэропорту Шереметьево. Пилот самолета, следовавшего рейсом МоскваНовокузнецк, запросил экстренную посадку.

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