Пассажирский самолет экстренно приземлился из-за отказа двигателя

Самолет United Airlines экстренно сел в Айдахо из-за отказа двигателя

Пассажирский самолет авиакомпании United Airlines экстренно сел в Бойсе, Айдахо, из-за отказа двигателя. Об этом сообщает MSN.

Уточняется, что лайнер вылетел из Сан-Франциско в Бозмен, Монтана, 24 марта. Во время полета пилоты заметили, что один из двигателей отказал, и были вынуждены уйти на посадку. Ситуация осложнилась тем, что на взлетно-посадочной полосе в Бойсе находилось другое воздушное судно, которое из-за проблем при приземлении заблокировало ее.

Пассажиры добрались до пункта назначения с шестичасовой задержкой на другом самолете.

Ранее пассажирский лайнер совершил экстренную посадку в столичном аэропорту Шереметьево. Пилот самолета, следовавшего рейсом Москва — Новокузнецк, запросил экстренную посадку.