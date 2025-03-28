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09:40, 28 марта 2025Ценности

Эмили Ратаковски показала грудь в крошечном бюстгальтере для журнала

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @emrata / @thepopmag

Американская фотомодель и актриса Эмили Ратаковски показала откровенные фото со съемки для журнала Pop Magazine. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

33-летняя манекенщица предстала на размещенном черно-белом снимке в частично демонстрирующем ее грудь крошечном бюстгальтере, оформленном принтом в виде звезд, и приспущенных штанах. При этом ее образ дополнял широкий пояс и гладкая прическа.

Фанаты оценили кадр с фотосессии в комментариях под постом. «Ты вдохновляешь», «Ты просто потрясающая», «Очень хорошо выглядишь», «Шикарно», «Икона», — высказывались они.

Ранее сообщалось, что Эмили Ратаковски кардинально сменила имидж и пожалела об этом.

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