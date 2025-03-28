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08:56, 28 марта 2025Мир

Евросоюз задумал новый пакет санкций против России

EUObserver: ЕС начал работу над 17-м пакетом санкций против России
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Европейский союз (ЕС) начал работу над 17-м пакетом экономических санкций против России. Об этом пишет EUObserver со ссылкой на европейских дипломатов.

«Работа над 17-м раундом санкций началась, но это очень ранняя стадия», — приводит издание слова одного из дипломатов.

При этом другой источник подчеркнул, что пока рано говорить о сроках принятия рестрикций. Процесс формирования и согласования законопроекта может быть затянут. Кроме того, на него может влиять и фактор переговоров о прекращении вооруженного конфликта на Украине.

Ранее глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что саммит лидеров Евросоюза в Париже подтвердил неизменность санкционной политики в отношении России. Она также отметила, что Брюссель намерен наращивать поддержку Украины в ближайшей перспективе.

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