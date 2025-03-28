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19:40, 28 марта 2025Мир

Фон дер Ляйен призналась в желании «причинить боль» России

LCI: Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен заявила, что санкции причиняют РФ боль
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Pascal Bastien / AP

Санкции являются болезненной для России мерой, необходимой для принуждения ее к завершению конфликта на Украине. С таким заявлением в интервью телеканалу LCI выступила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Санкции очень серьезные, они причиняют боль. Они влияют на российскую экономику и представляют собой мощный рычаг. Вот почему они будут оставаться в силе до тех пор, пока на Украине не установится справедливый мир», — сказала еврочиновница.

Ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что антироссийские санкции вредят странам Центральной Азии.

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