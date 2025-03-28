Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:34, 28 марта 2025Силовые структуры

ФСБ задержала противника СВО за призывы истреблять русских семьями

ФСБ: Житель Смоленской области призывал истреблять русских семьями
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетНаселение России:

Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

Сотрудники ФСБ задержали жителя города Десногорска Смоленской области, призывавшего истреблять русских целыми семьям. Об этом РИА Новости сообщили в региональном управлении ведомства.

Мужчина, являющийся противников проведения специальной военной операции, в проукраинских и эмигрантских сообществах в мессенджере открыто призывал к истреблению русского населения страны.

Подозреваемый — гражданин России — испытывает острую неприязнь к согражданам, в чем он признался на допросе, отметили в ФСБ. Против него возбуждено уголовное дело о публичных призывах к экстремизму, за что ему грозит до пяти лет заключения.

26 марта сообщалось, что в Краснодарском крае суд арестовал блогера Владимира Ваняна за оскорбления бойцов специальной военной операции и сотрудников спецслужб.

    Обсудить
    Последние новости

    В Белом доме ответили на предложение Путина ввести внешнее управление на Украине. Как на это смотрят США?

    Овечкин рассказал о необходимости «будить себя как по будильнику»

    Украина получила проект соглашения о полезных ископаемых от США

    LG провела пробный перезапуск завода в России

    В России заявили об обреченном гарнизоне ВСУ на территории Курской области

    Два бойца ВСУ получили сроки за вторжение в Курскую область и запугивание гражданских

    Очевидцы сообщили о задымлении в московском метро

    Москвичка нашла гвоздь в йогурте из «ВкусВилла»

    Росгвардия объявила о смерти Героя России в бою под Курском

    Раскрыто негативное для Зеленского последствие его визита к Макрону

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше