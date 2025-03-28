ФСБ задержала противника СВО за призывы истреблять русских семьями

ФСБ: Житель Смоленской области призывал истреблять русских семьями

Сотрудники ФСБ задержали жителя города Десногорска Смоленской области, призывавшего истреблять русских целыми семьям. Об этом РИА Новости сообщили в региональном управлении ведомства.

Мужчина, являющийся противников проведения специальной военной операции, в проукраинских и эмигрантских сообществах в мессенджере открыто призывал к истреблению русского населения страны.

Подозреваемый — гражданин России — испытывает острую неприязнь к согражданам, в чем он признался на допросе, отметили в ФСБ. Против него возбуждено уголовное дело о публичных призывах к экстремизму, за что ему грозит до пяти лет заключения.

26 марта сообщалось, что в Краснодарском крае суд арестовал блогера Владимира Ваняна за оскорбления бойцов специальной военной операции и сотрудников спецслужб.