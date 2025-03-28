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12:44, 28 марта 2025Силовые структуры

ФСБ задержала украинца и двух россиян за контрабанду военной продукции

ФСБ пресекла контрабанду военной продукции, задержаны украинец и два белгородца
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Сотрудники ФСБ пресекли контрабанду военной продукции из Белгорода за границу. Об этом РИА Новости сообщили в региональном управлении ведомства.

Задержаны двое жителей приграничного региона и гражданин Украины. По данным ФСБ, россияне, работавшие в белгородской коммерческой организации, вступили в преступный сговор с украинцем, проживающим в Варшаве, для незаконного вывоза из страны продукции военного назначения.

В отношении них возбуждено уголовное дело по факту покушения на незаконное перемещение военной техники через таможенную границу стран-участниц Евразийского экономического содружества. Фигурантам грозит до десяти лет лишения свободы.

19 марта сообщалось, что в Московской области мужчине дали три года колонии за контрабанду военной радиостанции.

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