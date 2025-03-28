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18:28, 28 марта 2025Мир

Генсек ООН ответил на предложение Путина о временном управлении на Украине

Генсек ООН Гутерриш: Действующие украинские власти легитимны
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)
Антониу Гутерриш

Антониу Гутерриш. Фото: Pierre Albouy / Reuters

Действующие украинские власти являются легитимными. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, передает ТАСС.

«На Украине есть легитимное правительство, очевидно, что его нужно уважать», — заявил Гутерриш.

Таким образом генсек организации ответил на предложение президента России Владимира Путина ввести на Украине временное управление под эгидой ООН для проведения выборов.

Ранее российский лидер предложил обсудить введение временного управления на Украине под эгидой ООН и ряда стран. Временное управление позволило бы, по его словам, привести к власти дееспособное правительство.

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