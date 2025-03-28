Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:15, 28 марта 2025Бывший СССР

Глава Гагаузии прокомментировала решение суда о ее аресте

Гуцул о решении суда об аресте: Гагаузию сегодня обезглавили
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Marina Bauer / Wikimedia

Башкан (глава) Гагаузии Евгения Гуцул прокомментировала решение суда о своем аресте на 20 дней. Ее слова приводит ТАСС.

«Гагаузию сегодня обезглавили», — сказала она, покидая зал суда.

28 марта Евгению Гуцул отправили под арест сроком на 20 суток по требованию молдавской прокуратуры.

До этого ей предъявили обвинения по четырем статьям, связанным с якобы нелегальным финансированием избирательной кампании в 2023 году. По мнению прокуратуры, глава автономии замешана в фальсификации официальных документов, деклараций и отчетов о финансировании кампании.

    Обсудить
    Последние новости

    Генсек ООН ответил на предложение Путина о временном управлении на Украине

    Турист попытался сбросить жену с горной тропы за отказ фотографироваться

    В ЛНР Росгвардия при проверке домовладений изъяла десятки гранат и снарядов

    Врач оценила пользу новомодных дофаминовых прыжков для здоровья

    В Госдуме опубликовали «удивительные данные» о детях мигрантов и предложили «выслать всех»

    Европа урежет поставки сельскохозяйственной продукции с Украины

    Огромную трещину после землетрясений в Мьянме показали на видео

    Выявлен эффективный способ облегчения боли

    Зеленский назвал условие для прямых переговоров с Россией

    Экс-возлюбленная российского миллиардера показала фото поцелуя с молодым избранником

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше