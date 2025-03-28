Глава Гагаузии прокомментировала решение суда о ее аресте

Башкан (глава) Гагаузии Евгения Гуцул прокомментировала решение суда о своем аресте на 20 дней. Ее слова приводит ТАСС.
«Гагаузию сегодня обезглавили», — сказала она, покидая зал суда.
28 марта Евгению Гуцул отправили под арест сроком на 20 суток по требованию молдавской прокуратуры.
До этого ей предъявили обвинения по четырем статьям, связанным с якобы нелегальным финансированием избирательной кампании в 2023 году. По мнению прокуратуры, глава автономии замешана в фальсификации официальных документов, деклараций и отчетов о финансировании кампании.