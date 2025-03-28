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18:30, 28 марта 2025Бывший СССР

Главе Гагаузии предъявили обвинение по четырем статьям

В Кишиневе главе Гагаузии Гуцул предъявили обвинение по четырем статьям
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

В Кишиневе главе Гагаузии Евгении Гуцул предъявили обвинения по четырем статьям, связанным с якобы нелегальным финансированием избирательной кампании в 2023 году. Об этом рассказал прокурор Адриан Скутару, передает РИА Новости.

«Ей инкриминируют совершение четырех преступлений: нелегальное финансирование избирательной кампании на пост башкана Гагаузии в 2023 году, фальсификация официальных документов, фальсификация деклараций, фальсификация отчетов о финансировании кампании», — отметил он.

28 марта начался суд по делу главы Гагаузии Евгении Гуцул. Депутат парламента Молдавии Василий Боля рассказал, что должно состояться два процесса в двух разных судах. На обоих процессах сторона обвинения запросит у суда арест главы Гагаузии на срок до 30 суток.

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